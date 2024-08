Mulher é presa durante operação de combate ao tráfico de drogas na Capital

Segundo informações, as equipes da DENAR cumpriam mandados judiciais de busca e apreensão em imóveis que tinham relação com o tráfico

Uma mulher, de 35 anos, que não teve a identidade revelada, foi presa nessa quarta-feira (31), durante uma operação realizada pela Policia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

A operação tem como objetivo combater o tráfico de drogas na Capital.

Segundo informações, as equipes da DENAR cumpriam mandados judiciais de busca e apreensão em imóveis que tinham relação com o tráfico. A mulher foi presa em flagrante, no Bairro Jardim Montevidéu, onde estava acompanhada por familiares, após os policiais encontrarem R$600,00 dentro de uma caderneta que tinha anotações suspeitas.

Outras duas residências também foram vistoriadas pelos policiais. No Bairro Estrela D`Alva III, nada de suspeito foi encontrado, mas no Bosque da Esperança, onde a mulher de 35 anos residia, os policiais apreenderam drogas, uma balança de precisão, outro caderno com anotações suspeitas, R$ 8.081,00 em dinheiro e três automóveis.

Denúncias envolvendo tráfico de drogas podem ser feitas de forma anônima, pelos telefones: (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram