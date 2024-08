Árvore cai e destrói dois carros estacionados em Dourados

Dois carros ficaram destruídos, no final da manhã desta quinta-feira (1), em Dourados, distante 238 quilômetros de Campo Grande, após serem atingidos por uma árvore que caiu.

O acidente aconteceu na Rua Ciro de Melo e nenhuma pessoas ficou ferida. Por conta da queda, a via precisou ser interditada até que uma equipe do Corpo de Bombeiros possa retirar o tronco do local e de cima dos veículos.

Foram atingidos um VW Gol e um Fiat Uno. Cada carro estava estacionado de um lado da rua. Os donos dos automóveis ainda não foram localizados.

