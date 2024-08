Assaltantes tentam roubar lava jato e ameaçam funcionário para lavar carro no Tiradentes

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), prendeu em flagrante na última quarta-feira(31), dois homens envolvidos em extorsão de uma vítima com uso de arma de fogo no bairro Tiradentes.

A polícia foi informada que um assalto em um lava a jato que estava ocorrendo. Ao chegar ao local, a Garras encontrou os dois suspeitos juntamente com um funcionário do estabelecimento.Os homens foram identificados como, J.P.L.M. (27) e M.M.V. (24).

Durante a abordagem, foi encontrado um revólver calibre .38 com os criminosos. Segundo o Boletim de Ocorrência, J.P.L.M. e M.M.V. anunciaram o assalto ao funcionário, utilizando a arma de fogo. Quando o funcionário informou que não havia dinheiro, pois as transações eram feitas por PIX, eles o ameaçaram e exigiram que ele realizasse a limpeza de um veículo gratuitamente.

O funcionário conseguiu comunicar discretamente a proprietária do lava a jato, que notificou a GARRAS. Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia especializada.

