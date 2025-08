Homem é esfaqueado após briga em tabacaria no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande

Um homem de 32 anos foi esfaqueado no peito na noite desse sábado (2), após um desentendimento dentro de uma tabacaria no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. A vítima foi socorrida em estado grave pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa da Capital.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão teve início por volta das 22h, quando a vítima discutia com a esposa, de 37 anos, no interior do estabelecimento. Durante a discussão, a mulher teria solicitado ao irmão do autor do crime que chamasse um carro de aplicativo para deixá-la no local.

A situação escalou quando o irmão do autor passou a discutir com o homem. Em seguida, o autor, de 52 anos, se aproximou por trás da vítima, a abraçou pelas costas e desferiu um golpe de faca na região do peito. Após o ataque, ele ainda atingiu o homem com uma garrafa.

Após o crime, tanto o autor quanto seu irmão fugiram do local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, que apresentava ferimentos graves.

O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada) como homicídio simples na forma tentada. A Polícia Civil investiga o paradeiro dos envolvidos e as circunstâncias que motivaram o crime.

