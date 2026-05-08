Mulher é presa com documentos falsos durante abordagem na BR-262 em Água Clara

Polícia encontrou três identidades diferentes com a foto da suspeita dentro do carro

Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (8) após apresentar documentos falsos durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Água Clara.

Ela estava em um veículo junto com o motorista quando os policiais realizaram a fiscalização. Os dois apresentaram documentação estrangeira.

Durante a vistoria, os agentes encontraram suplementos alimentares e cosméticos importados sem nota fiscal. Também foram localizados três documentos de identidade diferentes, todos com a foto da passageira.

Segundo a PRF, a mulher confessou ter usado documentos falsos e afirmou que utilizava a documentação para viajar até a região de fronteira. Ela também disse estar em regime aberto após uma prisão por furto em São Paulo.

O caso foi encaminhado para a Polícia Federal de Três Lagoas.

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