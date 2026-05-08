Chuva chega a Campo Grande e frente fria pode derrubar temperatura para 9°C no Dia das Mães

A chegada da primeira frente fria intensa de 2026 em Mato Grosso do Sul já começou a provocar mudanças no tempo em Campo Grande nesta sexta-feira (8). Conforme o alerta de chuvas intensas emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), bairros da Capital registraram pancadas de chuva, raios e trovoadas ao longo da tarde, além de queda nas temperaturas.

Segundo o Inmet, a temperatura na Capital caiu de 28°C no início da tarde para cerca de 21°C até o final da noite. A previsão indica que o frio deve se intensificar durante o fim de semana. Para este sábado (9), a mínima prevista é de 11°C, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já no domingo (10), Dia das Mães, os termômetros podem marcar mínima de 9°C e máxima de apenas 16°C.

Durante esta sexta-feira, moradores de regiões como Centro, Itanhangá Park, Vivendas do Bosque e Jardim São Bento registraram chuva em diferentes horários do dia. No bairro Taveirópolis, também houve relatos de queda de energia. Na região central da cidade, as pancadas foram rápidas, mas acompanhadas de muitos raios e trovões. Já na Rua Antônio Maria Coelho, esquina com a Rua Bahia, a intensidade da chuva foi maior.

O Inmet mantém desde as 9h desta sexta-feira alerta potencial para chuvas intensas em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além de Campo Grande, cidades como Bonito, Bodoquena, Dourados, Fátima do Sul, Ponta Porã e Porto Murtinho também estão na área de risco para temporais, ventos fortes e possibilidade de granizo.

Diante da mudança no clima, a Defesa Civil emitiu alerta orientando a população a redobrar os cuidados, principalmente em situações de ventos intensos, descargas elétricas e possíveis alagamentos. A prefeitura de Campo Grande informou que mantém uma força-tarefa integrada entre diferentes secretarias municipais para atender ocorrências relacionadas ao mau tempo.

A frente fria também colocou produtores rurais em alerta na região sul do Estado. A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal divulgou orientações para evitar casos de hipotermia e mortes de bovinos em municípios onde as temperaturas podem se aproximar dos 5°C, como Amambai e Paranhos.

Segundo a agência, o risco aumenta quando a queda brusca de temperatura ocorre junto com chuva e vento, situação que provoca estresse fisiológico nos animais e pode comprometer funções do organismo, reduzir o desempenho do rebanho e até causar mortes. Mato Grosso do Sul já registrou notificações de mortalidade por hipotermia em 2023 e 2024, embora neste ano ainda não existam registros oficiais.

Entre as recomendações da Iagro estão manter os animais em áreas protegidas por mata ou barreiras contra o vento, evitar locais próximos a rios e açudes e reforçar a alimentação com suplementação. A agência também orienta produtores a comunicar imediatamente mortes acima do normal e retirar rapidamente carcaças dos pastos para evitar problemas sanitários, como casos de botulismo.

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