Rodolfo Nogueira convocará ministro da Agricultura após escassez de vacinas veterinárias no país

Deputado alerta para risco de “apagão sanitário” e afirma que falta de insumos ameaça rebanhos e produção agropecuária

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) protocolou requerimento de convocação do ministro da Agricultura e Pecuária, além de um pedido formal de informações ao governo federal, para cobrar explicações sobre a grave escassez de vacinas veterinárias no Brasil.

Segundo o parlamentar, a falta de imunizantes representa um sério risco sanitário para a pecuária nacional e pode comprometer diretamente a saúde de rebanhos bovinos, ovinos e caprinos em diversas regiões do país.

Para Nogueira, a situação evidencia falhas graves na condução do setor agropecuário pelo governo federal e coloca produtores rurais em condição de extrema vulnerabilidade.

“Estamos diante de um verdadeiro risco de apagão sanitário. A falta de vacinas veterinárias ameaça nossos rebanhos, compromete a produção agropecuária e expõe produtores rurais a prejuízos gigantescos. A ineficiência do governo colocou em risco um dos setores mais importantes da economia brasileira”, afirmou o deputado.

O parlamentar alerta que a ausência de insumos básicos pode facilitar a disseminação de doenças fatais entre os animais, além de gerar impactos econômicos relevantes para toda a cadeia produtiva do agro.

Segundo Rodolfo Nogueira, o problema vai além da questão operacional e atinge diretamente a segurança sanitária nacional, a estabilidade do setor agropecuário e a competitividade brasileira no mercado internacional.

“Não estamos falando apenas da falta de um produto. Estamos falando da proteção dos rebanhos, da segurança alimentar e da estabilidade de um setor que sustenta grande parte da economia brasileira. Enquanto o governo demora para agir, quem produz fica abandonado”, declarou.

O deputado afirma que seguirá acompanhando o caso e cobrando providências imediatas do Ministério da Agricultura para evitar o agravamento da situação e garantir o abastecimento regular de vacinas veterinárias no país.

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