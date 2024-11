Mulher é presa com arma e munições durante mandados de prisão e de busca e apreensão

Policiais da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) junto à Delegacia de Investigações Criminais de São Lourenço do Oeste/SC cumpriram hoje (12), mandados de prisão e de busca e apreensão, durante investigação por tráfico de drogas em Campo Grande.

Durante as investigações, uma mulher, de 38 anos, foi detida na residência onde mora no bairro Nova Lima, portando uma arma de fogo calibre .9mm e 10 munições do mesmo calibre.

