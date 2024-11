Foragido é preso transportando agrotóxicos contrabandeados do Paraguai em Maracaju

No último domingo (10), um homem de 26 anos de idade, que estava com um mandado de prisão em aberto foi preso pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) com 25 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. A prisão aconteceu na cidade de Maracaju.

Os policiais faziam bloqueio MS-164, zona rural do município, quando abordaram o suspeito que seguia em um VW Gol. Em vistoria no veículo foram encontrados os materiais contrabandeados. Durante checagem a documentação pessoal foi localizado um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de Ponta Porã.

Os produtos apreendidos e o autor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, em Dourados.

