Carro dirigido por homem de 19 anos é apreendido com materiais de contrabando e descaminho em Iguatemi.

No último domingo(11), uma outra aprrensão foi realizada pelo DOF de mais de R$ 200 mil em materiais de contrabando e descaminho, na MS-295 em Iguatemi. Os produtos eram transportados em um VW T-Cross, conduzido por um homem de 19 anos de idade.

No veículo foram encontrados cigarros eletrônicos, bebidas alcoólicas, aparelhos de telefone celular e cigarros. Os materiais foram entregues na Receita Federal de Mundo Novo e o autor encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Naviraí.

As ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300

