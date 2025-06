Mulher é presa com 20 quilos de drogas em mala durante fiscalização na fronteira

Passageira de ônibus foi flagrada com skunk e maconha em trecho entre as rodovias MS-164 e MS-270, em Ponta Porã

Uma mulher de 37 anos foi presa na madrugada da última terça-feira (24) após ser flagrada transportando drogas em um ônibus de passageiros que seguia de Ponta Porã para o estado de São Paulo. A abordagem aconteceu durante uma fiscalização em um ponto de bloqueio montado por policiais militares na região conhecida como Trevo do Copo Sujo, entre as rodovias MS-164 e MS-270.

Ao vistoriarem o compartimento de bagagens do veículo, os policiais localizaram uma mala com 14,5 quilos de skunk e 6,3 quilos de maconha. A passageira responsável pela bagagem admitiu que havia pegado os entorpecentes em Ponta Porã e pretendia levá-los até Mirassol (SP), onde faria a venda.

A mulher foi levada para a Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã junto com a droga apreendida. Segundo a estimativa da polícia, o material representa um prejuízo de aproximadamente R$ 160 mil ao tráfico.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram