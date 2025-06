Homem tenta fugir após ser abordado com 943 Kg de maconha Campo Grande

Na captura, após a fuga, foi descoberto que o homem já possuía um mandado de prisão em aberto

Nesta quinta-feira (26), um homem que conduzia uma carro com 943kg de maconha foi preso em Campo Grande. O indivíduo colidiu no meio fio durante a fuga da abordagem policial e tentou fugir a pé.

Os policiais faziam fiscalização na BR-060, quando tentaram abordar o GM/Astra. O condutor não obedeceu a ordem de parada e seguiuem alta velocidade até o perímetro urbano do município. Após segui a pé na fuga, ele foi foi alcançado e detido

No carro, foi encontrada grande quantidade de maconha. O homem não deu informações sobre origem ou destino da droga e durante abordagem foi descoberto que ele possuía um mandado de prisão em aberto expedido em Naviraí.

A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

