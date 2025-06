Mais de 120 vagas serão oferecidas em mutirão de emprego na próxima segunda-feira em Campo Grande

Seleção acontece no bairro Coophavila II, com oportunidades operacionais para maiores de 18 anos

Campo Grande terá um mutirão de emprego na manhã da próxima segunda-feira (30), com mais de 120 vagas abertas para atuação em unidades da rede Assaí Atacadista. A seleção será realizada das 8h às 12h, na Avenida Gunter Hans, nº 5682, no bairro Coophavila II.

As oportunidades são para áreas operacionais e estão disponíveis somente para maiores de 18 anos. Todas as funções são acessíveis a pessoas com deficiência. A orientação é que os interessados compareçam ao local com um documento oficial com foto.

A ação presencial tem parceria com a Fundação Social do Trabalho (Funsat) e apoio da Prefeitura Municipal. Candidatos que preferirem também podem se inscrever antecipadamente pelo site disponibilizado pela empresa.

A iniciativa deve atrair quem busca colocação imediata no mercado, com possibilidade de contratação direta ainda no início de julho.

