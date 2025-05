Justiça absolve idosa acusada de tentar matar o genro com veneno em feijoada, em Três Lagoas

A Justiça de Mato Grosso do Sul absolveu, nessa sexta-feira (23), uma idosa de 68 anos denunciada por tentativa de homicídio com uso de veneno contra o próprio genro. O caso ocorreu em março de 2018, em Três Lagoas, município distante 327 quilômetros de Campo Grande, e foi julgado pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a materialidade do crime, mas não encontrou provas suficientes para confirmar a autoria da acusada.

Durante o julgamento, a mulher, que não teve a identidade divulgada, optou por permanecer em silêncio. A decisão pela absolvição foi fundamentada pelo juiz com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, que permite a absolvição quando há dúvidas sobre a autoria do crime ou quando não se comprova a ocorrência do fato criminoso de forma clara.

Segundo a denúncia, a idosa teria enviado ao genro um prato separado de feijoada, no qual a calabresa teria um gosto amargo. Desconfiado, o homem cuspiu a comida e ofereceu o restante aos cães da casa. Os três animais morreram após ingerirem o alimento. A vítima, que começou a passar mal em seguida, foi levada ao hospital, onde apresentou sintomas como suor excessivo e palidez. Ele permaneceu internado por 24 horas e recebeu alta no dia seguinte.

O próprio genro registrou boletim de ocorrência no dia 18 de março de 2018, acusando a sogra de tentar envenená-lo. A suspeita de intoxicação foi comunicada à polícia por profissionais da unidade hospitalar, que relataram os sintomas do paciente, mas não conseguiram confirmar, naquele momento, se ele havia ingerido alguma substância tóxica.

Durante o processo, a defesa da idosa sustentou que não havia elementos suficientes para comprovar que ela havia manipulado ou envenenado a comida de forma intencional. O júri popular concordou com a tese da defesa, encerrando o caso sem condenação.

Com a absolvição, o processo está finalizado em primeira instância, e a mulher não deverá responder criminalmente pelo caso.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais