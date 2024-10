Silo de grãos cede em Sidrolândia e deixa quatro pessoas feridas

Na manhã de hoje (03), um silo para armazenamento de grãos descarregado cedeu, deixando quatro pessoas feridas. O acidente ocorreu nas obras de construção da empresa Inpasa Brasil, localizada em uma zona rural de Sidrolândia.

Segundo informações, o silo cedeu na parte lateral e as pessoas atingidas são trabalhadores de duas empresas terceirizadas.

O nome e idade dos homens não foram divulgados.

A assessoria de imprensa da Inpasa publicou uma nota informando que os trabalhadores foram socorridos e encaminhados ao hospital para a realização de exames. Além disso, as causas também serão investigadas por autoridades competentes.

A empresa recebeu um investimento de R$ 2,5 bilhões para construir uma usina de etanol de milho, em duas etapas, em Sidrolândia. A primeira deve ser entregue até o final de 2024, e a segunda começará a ser instalada em 2025.

