Mulher é presa após confessar usar imóvel como entreposto de cigarros contrabandeados

Na tarde de ontem (11), os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), fechou um entreposto em uma residência em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, que seria para armazenar e revender cigarros contrabandeados a comerciantes do município.

O local foi descoberto após policiais do DOF, realizar um patrulhamento pela cidade, quando receberam informações, através da central do Disque Denúncia, que uma casa no bairro Vista Alegre, havia grande quantidade de cigarros.

Diante das informações, os policiais encontraram no imóvel, 1.850 pacotes de cigarros e um veículo GM/Celta estacionado na garagem da residência. Uma mulher de 41 anos, foi presa em flagrante.

Em depoimento aos policiais, a mulher confessou que utilizava o local para armazenar os produtos de contrabando que vinha do Paraguai.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 108 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

