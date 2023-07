Filhotinho é resgatado após ficar preso em tubulação embaixo de calçada

O Corpo de Bombeiros resgatou no último domingo (9) um filhotinho de cachorro preso em uma tubulação de água, em Nova Andradina, município a 299 quilômetros de Campo Grande. O momento do resgate foi divulgado nas redes sociais do Corpo de Bombeiros.

No vídeo é possível ver um dos militares com uma picareta quebrando parte da calçada onde estava localizada a tubulação. Inicialmente ele tenta puxar o filhote com um gancho, mas não tem sucesso, então é preciso quebrar mais o piso. É possível ouvir o choro do cachorrinho.