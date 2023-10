Nova Fiação em Naviraí vai ampliar em 15% o volume de algodão processado pela cooperativa

A Copasul inaugurou oficialmente, na semana passada, em Naviraí, a Unidade Industrial de Fiação 2, uma ampliação da Fiação Copasul em atividade no município. A Unidade 2 tem capacidade para aumentar em até 2 mil toneladas a produção mensal de fios da empresa. Isso representa um crescimento de 15% na produção atual da cooperativa. O governador Eduardo Riedel, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha e o titular da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação), o secretário Jaime Verruck, participaram da inauguração.

Os investimentos na Fiação 2 totalizam quase R$ 100 milhões, sendo R$ 70 milhões obtidos junto ao FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste) com apoio do Governo do Estado por meio da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). Os valores incluem a indústria e subestação de energia que foi construída pela Copasul para atender à ampliação da demanda por luz. Após a construção, a subestação foi doada ao município de Naviraí, para atender também à população da cidade. O terreno possui 4.000 m² e a subestação opera em uma tensão de 138Kv, contando ainda com linha de transmissão de 4,6 km.

Somando-se os recursos mobilizados para a Unidade Industrial de Processamento de Soja e a Fiação 2, são cerca de R$ 1,5 bilhão destinados ao desenvolvimento industrial do sul de Mato Grosso do Sul. Atualmente, a Indústria de Fiação tem capacidade de produzir 16.800 toneladas por ano. Com a nova etapa, o volume vai subir em mais 7.200 t/ano de fios 100% de algodão e suas misturas de algodão + poliéster. Na geração de empregos, são 120 empregos diretos e com a ampliação serão gerados mais 80 empregos.

De acordo com o presidente executivo da cooperativa, Adroaldo Taguti, mais de 85% de seus associados classificam-se como pequenos produtores rurais. A produção de fios, segundo ele, será comercializada com empresas localizadas em SP, SC, PR e em outros Estados, em menor quantidade. “Mais uma vez, vemos o FCO como linha de crédito primordial para o desenvolvimento do Estado e por meio de cooperativas, que são grandes investidoras em Mato Grosso do Sul. Neste caso, a Copasul está investindo em duas áreas: grãos e algodão, gerando emprego e renda em municípios pequenos e agregando valor à produção local. Ação totalmente alinhada com o Procoop, programa do governo de incentivo ao cooperativismo”, explica o secretário e presidente do Conselho Gestor do Fundo, Jaime Verruck.

Copasul

A cooperativa foi fundada no município de Naviraí no ano de 1978, por 27 agricultores, a maioria pertencente às famílias Kamitani e Suekane, liderados pelo mentor Sakae Kamitani. Em dezembro de 2023, portanto, a cooperativa completará 45 anos. A Copasul surgiu com a missão de promover o fortalecimento e crescimento de seus cooperados, que atualmente são mais de 2.200 associados.

Atualmente, a Copasulpossui 21 unidades em 11 municípios de Mato Grosso do Sul, entre eles silos para recebimento e armazenamento de grãos, unidade de atendimento com assistência técnica agronômica, centro de distribuição de insumos, fecularia, fiação, TRR, posto de combustíveis, elaboração de projetos agrícolas e ambientais e revenda de pivôs para irrigação e de placas para energia fotovoltaica. A Copasul encerrou o exercício de 2022 com R$ 4,387 bilhões em faturamento, um crescimento de 32,4% em relação ao ano

de 2021.

Procoop

O Procoop (Programa Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento do Cooperativismo em Mato Grosso do Sul) tem como objetivo fomentar um ambiente favorável ao desenvolvimento e ao fortalecimento das cooperativas no território sul-mato-grossense. No âmbito do FCO, o governo, por meio da Semadesc, atuou para que as cooperativas de crédito pudessem operar os recursos do fundo. Atualmente, o setor de cooperativas é responsável por 10% do PIB estadual e os principais investimentos. “O Procoop é essencial neste processo de agregação de valor nas cooperativas. É o MS crescendo e se industrializando”, pontuou Verruck.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram