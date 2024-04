Mulher é presa acusada de homicídio durante bebedeira em Amambai

Uma mulher de 31 anos foi presa na cidade de Amambai, localizada a 351 km de Campo Grande, suspeita de cometer um homicídio contra um homem que não teve idade e identidade divulgados.

Conforme informações do registro policial, o crime ocorreu em um posto de combustíveis abandonado, situado na Avenida Nicolau Otano. No local, um grupo de pessoas estava reunido consumindo bebidas alcoólicas quando, de repente, iniciaram uma discussão, cujos motivos ainda estão sendo investigados.

A situação evoluiu rapidamente para a violência quando a mulher teria pego uma faca e desferido quatro golpes contra a vítima. O homem ferido foi prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital Regional da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher encontra-se sob custódia da Polícia Civil, aguardando os desdobramentos do processo judicial.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: