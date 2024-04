Cenipa e Dracco fazem perícia em helicóptero que caiu em aeroporto de Santa Maria

O Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado e o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estão no aeroporto de Santa Maria, para realizar a perícia no helicóptero que caiu no final da manhã da última quinta-feira (18).

A delegada titular do Dracco está junto de peritos da Cenipa no local para realizar as análises no helicóptero. O laudo deverá apontar o que ocorreu com a aeronave.

Conforme nota oficial divulgada pelo Governo do Estado, o helicóptero estava com quatro servidores, sendo dois pilotos e dois tripulantes e apenas um deles teria sofrido ferimentos leves. O helicóptero realizava voo semanal de giro, que é realizado para preservação do equipamento, e estava há 20 minutos no ar, quando sofreu a pane no sistema e caiu.

