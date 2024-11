Mulher é morta com tiro na cabeça por ex-marido que não aceitou fim do relacionamento

Simone Alves de Siqueira, de 31 anos, morreu, na manhã desta terça-feira (5), em Itaporã, distante 213 quilômetros de Campo Grande, após ser baleada na cabeça pelo ex-marido, identificado como Sergio Brizola, que não aceitava o fim do relacionamento do casal.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima foi casada com o autor por 19 anos e, juntos, tiveram duas filhas. Há um mês, o casal se separou, mas continuou morando em casas distintas no mesmo terreno. Por conta de ameaças, a mulher registrou um boletim de ocorrência por perseguição no dia 25 de outubro, e pediu por medidas protetivas.

Na manhã de hoje, o homem foi até a granja onde a ex-mulher trabalhava e, no local, atirou contra a cabeça dela. A vítima morreu na hora. Em seguida, o autor fugiu em um Chevrolet Classic e não foi localizado até o momento. O pai da vítima, que também estava no local, escutou o barulho do disparo e encontrou o corpo da filha caída ao chão.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia estiveram no local para iniciar as investigações e tentar localizar o autor. O caso foi registrado como feminicídio.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.