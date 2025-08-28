Feminicídio: Mulher é morta a facadas e marido é preso tentando fugir em rodoviária de Bataguassu

Uma mulher identificada como Érica Regina Moreira Motta, de 46 anos, se tornou a 24ª vítima de feminicídio de 2025, ao ser morta a facadas na noite dessa quarta-feira (27), no bairro Jardim Real, em Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande. Essa é a 24ª vítima de feminicídio em MS este ano.

Conforme informações divulgadas, Vagner Aurélio Fernandes dos Santos, de 59 anos, foi preso minutos depois de matar a mulher, no terminal rodoviário da cidade. Ele tinha marcas de sangue na roupa em que vestia e um ferimento na cabeça quando foi encontrado e tentou fugir.

De acordo com a Polícia Militar, vizinhos da vítima ouviram uma discussão prolongada, que teve início por volta das 16h. Após um tempo, acionaram a polícia que, ao chegar na residência, teve que arrombar o portão, já que o mesmo estava trancado com cadeados.

A vítima foi encontrada no sofá da sala, com aproximadamente cinco perfurações no pescoço e no rosto. A porta da sala estava destrancada, mas outras áreas da casa haviam sido trancadas pelo suspeito, e marcas de sangue indicavam o trajeto da fuga.

A faca usada no crime foi localizada e apreendida na calçada do outro lado da rua.

Conforme o portal da região Cenário MS, Vagner, que já tinha passagens na polícia por infrações de trânsito, confessou o crime à Polícia Civil, além de contar ter tentado matar outras duas mulheres em situações anteriores. Ele foi autuado por feminicídio e cárcere privado, com prisão preventiva decretada.

A principal linha de investigação aponta que o assassinato ocorreu por desentendimento financeiro relacionado a serviços sexuais.

Equipes da Perícia Técnica realizaram os levantamentos no local, e o corpo de Érica foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Este é o primeiro feminicídio registrado em Bataguassu este ano.