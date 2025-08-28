Dois motoristas morrem carbonizados em acidente entre três veículos na BR-267

Um grave acidente na tarde de quarta-feira (27) resultou na morte de dois motoristas, identificados como Sidnei Ferreira Chiquito, de 45 anos, morador de Paranavaí (PR), e José Natalino dos Santos, de 52 anos. A colisão aconteceu no trecho da BR-267 entre Nova Alvorada do Sul e o distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, a cerca de 140 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu duas carretas e um GM Tracker. O acidente foi provocado após o condutor do carro tentar uma ultrapassagem, invadir a pista contrária e atingir de frente uma carreta carregada com milho. Com o impacto, o veículo de carga tombou e atravessou a rodovia, colidindo contra uma segunda carreta, que transportava combustível.

A sequência de colisões gerou uma explosão de grandes proporções, que consumiu os dois caminhões. Os motoristas ficaram presos às ferragens e morreram carbonizados.

No GM Tracker estavam três ocupantes: um casal e uma criança. A mulher sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhada às pressas em vaga zero para um hospital em Campo Grande. O homem e a criança não tiveram o estado de saúde divulgado até o momento.

O trecho da rodovia ficou totalmente interditado por cerca de quatro horas, até a liberação do tráfego. Vídeos gravados por motoristas que passavam pela região mostram chamas altas e a pista tomada por grãos de milho.

Equipes da PRF, Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia e Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência e realizar a retirada dos veículos.

