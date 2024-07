Mulher é mantida em cárcere privado, ameaçada de morte e agredida pelo ex-marido

Mulher é mantida em cárcere privado ameaçada de morte, agredida na cabeça com cabo de uma faca pelo seu ex- companheiro. O caso foi registrado no bairro Jardim Los Angeles.

Após resgatada por agentes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), a mulher relatou todo o ocorrido para delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). A vítima contou que saiu por volta das 6h30 de terça (09) para ir trabalhar em uma creche, na região do Los Angeles.

Quando saiu para seu horário de almoço, se deparou com o ex-marido dentro do quintal de casa. Ela pediu para que o homem fosse embora e o mesmo se negou. O autor levou a ex- mulher para dentro da casa e a trancou dentro do quarto junto dos dois filhos.

Dentro do quarto, ela foi jogada em cima da cama pelo ex-companheiro que passou a desferir golpes com o cabo da faca em sua cabeça e seu tórax. Toda a agressão foi vista pelos filhos do casal.

O homem falou aos filhos que ficariam órfãos, pois ele mataria a mãe deles e depois se mataria. A mulher conseguiu esconder o celular nas costas e mandou uma mensagem para uma colega da creche, quando o autor saiu do quarto por alguns minutos. A colega chamou a polícia. Após perceber que a mulher tinha pedido socorro, o homem fez mais ameaças de morte à ela.