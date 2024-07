Prefeitura aluga dez ambulâncias para tentar desafogar a demanda

Investimento com a locação será de quase R$ 2 milhões e entrega de veículos será gradativa

Com o desfalque de ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), publicou na edição de ontem (10), do Diogrande a locação de dez unidades do transporte para auxiliar nas demandas. A empresa tem 60 dias para entregar os veículos de forma gradativa.

Para auxiliar o Serviço Móvel de Urgência, a prefeitura investirá R$ 159.247,85 mensalmente, no período de um ano, totalizando quase R$ 2 milhões (R$ 1.910.974,20) na locação de SAMU. Ao todo, serão mais dez veículos circulando e prestando serviços de socorro na Capital.

“Nós fizemos um pregão de aluguel de 10 ambulâncias, a entrega pode ser parcial. A partir do momento que a gente publicou. Então, em 60 dias corridos, a empresa tem o prazo de entregar essas ambulâncias. Temos o prazo de um ano para usar os veículos, podendo ser renovado posteriormente”, explicou a secretaria.

Na edição da terça-feira (9), o jornal O Estado destacou sobre a falta de transporte de saúde na Capital. A secretária municipal de saúde, Rosana Leite, alegou que das 20 ambulâncias que tem em Campo Grande apenas 11 estão funcionando. Além disso, destacou que a fronta é antiga e há viaturas com ano de fabricação de 2015, ou seja, estão velhas para esse tipo de serviço.

“Colocamos duas ambulâncias da Sesau para ajudar nos atendimentos noturnos, conseguimos reduzir de 30 para 10 minutos o tempo de espera. Estamos na fila de espera para receber novas ambulâncias. Temos apenas três unidades avançadas, cinco básicas, um em Anhandui e duas atendendo no período noturno”, reforçou.

Das 20 ambulâncias que o municipio possui, nove estão em manutenção. A secretaria municipal revela que a intenção é adquirir novos, pois esses sempre apresentaram algum problema por conta do tempo de vida.

“Alguns ficam em manutenção um dia, outros ficam em manutenção uma semana. Então nós temos uma frota grande, só que ela é muito antiga. Então a gente não estava conseguindo manter a frota total, na sua totalidade, circulando de dia e de noite. Então, com esse aluguel, a gente vai conseguir manter todas as nossas atuantes e, óbvio, as nossas ambulâncias ficam como reforço”

Na semana passada, o Ministério da Saúde iniciou a distribuição de novas ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) durante a cerimônia “Frota Renovada” em Salto (SP). Ao todo, 247 municípios de 24 estados receberão as viaturas. Em Mato Grosso do Sul, apenas Dourados e Ponta Porã irão receber os veículos.

Vale lembrar que em abril deste ano, o Governo Federal anunciou que Campo Grande e outros 20 municípios do Estado seriam beneficiados com 34 novas ambulâncias oriundas do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), eixo Saúde. De acordo com Sesau, a prefeitura está verificando o quantitativo que deve chegar à Capital.

“Até o momento, Campo Grande não foi contemplada com nenhuma ambulância do SAMU vinda do Ministério da Saúde. Em 2020, foi iniciado o processo de desfazimento das viaturas que estavam em uso e solicitada a substituição da frota. Neste ano, o município foi contemplado no Novo PAC com seis novas viaturas, porém ainda não há informações por parte do ministério de quando estes veículos serão enviados”, detalhou por meio de nota.

Por Inez Nazira

