Mulher é levada para a delegacia após manter funcionamento irregular de creche residencial após interdição

Na manhã desta segunda-feira (17), uma mulher de 49 anos foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos por manter crianças sob seus cuidados de forma clandestina, no bairro bairro Benedito Schaefer, em Batayporã.

A Vigilância Sanitária Municipal e o Conselho Tutelar acionaram a polícia após dentificarem que a investigada continuava exercendo a atividade mesmo depois da interdição anterior determinada pela Vigilância Sanitária.

No momento da ação, seis crianças foram encontradas no interior da casa e ficaram sob responsabilidade do Conselho Tutelar.

Como a mulher não havia cumprido a ordem de suspensão, foi conduzida à Delegacia de Batayporã, onde prestou esclarecimentos e assinou Termo de Compromisso e Liberação.

