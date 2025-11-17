Quiabo mais que dobra de preço na Ceasa/MS e puxa altas da semana

Caixa de 15kg sobe de R$90 para R$200; berinjela e jiló lideram reduções no período

O preço do quiabo registrou a alta mais expressiva da semana na CEASA/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), saltando de R$ 90,00 para R$ 200,00 a caixa de 15 kg. Segundo a DIMER (Divisão de Mercado e Abastecimento), o avanço foi impulsionado pelo aumento da demanda.

O boletim referente ao período de 17 a 22 de novembro também aponta outras elevações. O morango teve aumento de 16,6%, passando de R$ 30,00 para R$ 35,00 a caixa de 1,5 kg, reflexo do fim da safra — especialmente em Minas Gerais — e da maior procura. O limão Taiti subiu de R$ 80,00 para R$ 90,00 devido à baixa oferta, enquanto o abacate avançou de R$ 220,00 para R$ 230,00 com o encerramento da safra. A melancia variou de R$ 2,10 para R$ 2,20 o quilo, beneficiada pela melhor qualidade das frutas nas regiões produtoras.

No sentido contrário, algumas hortaliças ficaram mais baratas. A berinjela caiu 12,5%, reduzindo de R$ 40,00 para R$ 35,00 a caixa de 12 kg. O jiló recuou de R$ 110,00 para R$ 100,00, enquanto a cenoura passou de R$ 60,00 para R$ 55,00. O melão espanhol também registrou queda, de R$ 75,00 para R$ 70,00, movimento impulsionado pela tentativa de reduzir estoques. Já a batata inglesa diminuiu de R$ 120,00 para R$ 110,00, em um cenário de equilíbrio entre oferta e demanda.

