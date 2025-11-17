Feira virtual terá mais de 3 mil vagas afirmativas para jovens profissionais entre 24 e 28 de novembro

Evento gratuito reúne grandes empresas, mentorias e atividades voltadas à empregabilidade de grupos minorizados

A feira Emprega Diversidade & Inclusão, que acontece de 24 a 28 de novembro em formato totalmente online, vai oferecer mais de 3 mil vagas afirmativas de estágio, trainee e emprego em diversas regiões do país. A iniciativa busca ampliar o acesso de estudantes e jovens profissionais negros, mulheres, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, indígenas e refugiados ao mercado de trabalho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do evento.

Além das vagas, a programação inclui palestras, oficinas e atividades voltadas à preparação para processos seletivos. Participam empresas como Autoglass, Catho, Fundação Mudes, Global Hitss, Granado, Grupo Amil, Grupo Fleury, InfoJobs, ISMBR, Light, Rede Américas Saúde, Royal Palm Hotels & Resorts e YDUQS. O evento conta com patrocínio do CIEE Rio e do Grupo OLX.

Durante os cinco dias, os participantes poderão interagir com profissionais de Recursos Humanos, participar de sessões de mentoria, chats e fóruns de networking. Entre os destaques está o Soft Skills Game, ferramenta interativa baseada na metodologia Situational Judgment Test (SJT) para mapeamento de competências. Certificados e premiações também serão oferecidos.

A feira é organizada pela Vero Solutions, HRTech com 14 anos de experiência em eventos de empregabilidade e parcerias com mais de 450 empresas e instituições de ensino, contribuindo para a inserção profissional de mais de 500 mil estudantes em todo o país.