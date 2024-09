Mulher é levada a delegacia após ser denunciada por agressão física contra o filho de 9 anos

Nesta terça-feira(10), uma mulher de 23 anos foi denunciada por agressão física contra o próprio filho, de 9 anos na cidade de Dourados. A mulher foi leavada até a delegacia para esclarecimentos.

O caso chegou ao conhecimento da polícia apósa direção da escola Escola Municipal Maria da Conceição Angélica, onde o menino estuda acionar a Guarda Municipal. A agressão teria ocorrido no residencial Esplanada.

Na escola, foram vistos vários hematomas pelo corpo da criança, além disso, ele disse que a mãe o bateu por ele não ter ecolhido as roupas, mesmo tendo lavado a louça, como a mulher havia pedido na noite anterior.

A escola primeiramente acionou o Conselho Tutelar, que foi junto da Guarda Municipal a casa da mãe. Ela e a criança foram encaminhados para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso será investigado.

A criança está sob a proteção do Conselho Tutelar enquanto o caso segue em andamento.

