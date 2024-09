Homem é preso em Campo Grande acusado de importunação sexual e ameaças de morte

O homem teria importunado dois vizinhos, sendo uma mulher, de 41 anos e um homem, de 19 anos

Um homem, de 38 anos, foi preso ontem (09), no Bairro Vila Moreninha II, em Campo Grande acusado de importunação sexual, ameaças, dano, porte de arma branca e perseguição. O homem teria importunado dois vizinhos, sendo uma mulher, de 41 anos e um homem, de 19 anos.

A mulher relatou aos policiais que o criminoso fez ao menos 45 buracos no muro da casa dela para mostrar o órgão genital. O episódio ocorria várias vezes durante o dia, além de ser ameaçada de morte por ele com uma faca que levava na cintura.

Os policiais realizaram a prisão do homem em frente a residência da mulher. Com ele foram encontrados as facas que eram usadas para ameaçar a vítima.

Durante a prisão, foi necessário o uso de algemas devido a alteração do homem.

A outra vítima, de 19 anos, presenciou a ação policial na detenção e expôs que também era ameaçado de facão por ele.

O caso segue sob investigação.

