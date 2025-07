Mulher é internada em estado grave na Santa Casa após ser encontrada caída com traumatismo na coluna

Vítima foi transferida de Ponta Porã para Campo Grande com traumatismo na coluna e sangramento na cabeça; circunstências do caso ainda são desconhecidas



Uma mulher de 42 anos foi socorrida em estado grave na madrugada desta segunda-feira (21), após ser encontrada caída ao lado de uma motocicleta, em Ponta Porã. Ela foi transferida para Campo Grande e deu entrada na Santa Casa por volta das 5h, já entubada e com sinais de trauma severo.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima chegou ao hospital com traumatismo na coluna e sangramento na região da cabeça. Devido à gravidade do quadro, foi imediatamente encaminhada para a área vermelha da unidade, setor destinado a pacientes em risco iminente de morte.

Não há, até o momento, informações claras sobre o que teria provocado os ferimentos. A hipótese de agressão física chegou a ser considerada, mas foi descartada preliminarmente.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram