Mulher é internada após relatar ter sido drogada e violentada por grupo de homens em Aquidauana

Uma mulher, de 44 anos, foi internada no Pronto-Socorro de Aquidauana, nesse fim de semana, com múltiplas lesões pelo corpo e suspeita de ter sido vítima de violência sexual. Segundo informações da Polícia Militar, ela relatou ter sido drogada e abusada por quatro homens durante a noite.

Um dos suspeitos, um comerciante de 41 anos, levou a vítima ao hospital. Ele afirmou que os dois tiveram relações sexuais, mas negou que tenha sido contra a vontade da mulher. No hospital, o homem desacatou policiais, foi encaminhado para delegacia para prestar esclarecimentos e liberado.

Conforme ainda o boletim de ocorrência, a equipe médica informou que a paciente apresentava hematomas nos braços e pernas, estava sem calcinha e tinha sinais de possível uso de substâncias tóxicas, como náuseas e discurso confuso. Um laudo preliminar apontou lesão por atrito na região genital.

A vítima disse que, após jantar peixe com o suspeito, passou mal e não se lembra do que aconteceu depois. O caso é investigado como violência sexual com uso de substância tóxica.

