Menina de quatro anos morre engasgada com bolinha de borracha em MS

Uma menina, de 4 anos, morreu após se engasgar com uma bolinha de borracha. O caso ocorreu nesse fim de semana, em Picadinha, distrito localizado a 29 km de Dourados. Segundo informações divulgadas, a criança chegou a ser levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu.
De acordo ainda com as informações, o pai da criança dormia em outro cômodo da casa quando o incidente ocorreu, e só depois encontrou a filha já desacordada.
O caso é investigado pela Polícia Civil. A criança foi velada e sepultada na tarde de ontem (30).
