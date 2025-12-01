Menina de quatro anos morre engasgada com bolinha de borracha em MS

Imagem ilustrativa - Foto: divulgação

Uma menina, de 4 anos, morreu após se engasgar com uma bolinha de borracha. O caso ocorreu nesse fim de semana, em Picadinha, distrito localizado a 29 km de Dourados. Segundo informações divulgadas, a criança chegou a ser levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu.

De acordo ainda com as informações, o pai da criança dormia em outro cômodo da casa quando o incidente ocorreu, e só depois encontrou a filha já desacordada.

O caso é investigado pela Polícia Civil. A criança foi velada e sepultada na tarde de ontem (30).

