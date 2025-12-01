Bebado, homem coloca fogo em residência após discussão com companheira, no Jardim Tarumã

Na noite deste domingo (30), um homem, sob efeito de álcool, ateou fogo em na residência onde vive com a companheira. O caso aconteceu no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. A ocorrência foi inicialmente atendida como violência doméstica.

Segundo informações do Boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada duas vezes no local. A primeira ocorreu após uma discussão do casal, onde a mulher confessou que o companheiro havia consumido uma grande quantidade de bebidas alcoólicas e estava alterado. Ainda segundo ela, não houve agressão por parte do homem, mas preferiu se abrigar na casa de uma vizinha por segurança.

Na ocasião, quando questionada pelos policiais, a mulher não quis realizar queixa, dizendo que o companheiro se acalmaria após dormir. Contudo, depois de aproximadamente 50 minutos da primeira ocorrência, os agentes foram acionados novamente após a casa do casal ser incendiada. No local, a Polícia Militar entrou a casa tomada por chamas e os pertences da vítima estavam espalhados na rua. O autor não foi encontrado.

Segundo o relato da vizinha do casal, após a retirada da polícia, o homem retornou a residência, iniciou uma nova discussão com a vítima. Além disso, ele pegou os pertences da mulher, jogou na rua a ateou fogo.

O corpo de bombeiros foi acionado, verificou de havia vítimas em perigo e controlou fogo, que já estava alto e oferecia risco para as casas vizinhas.

Após as investigações e diligências necessárias, o suspeito foi encontrado na casa da mãe por uma equipe da Força Tática. Ele apresentava um corte no rosto, mas quando questionado apresentou versões contraditórias sobre o ocorrido, mas confessou ter ateado fogo na residência.

Após atendimento médico, foi encaminhado à delegacia. No entanto, na unidade policial, negou o incêndio e as ameaças.

O caso segue em andamento.