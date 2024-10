Mulher é indiciada por extorquir ex-companheiro ao ameaçar fazer falsa denúncia de agressão

Nesta quinta-feira, (10), uma mulher foi indicada pelo crime de extorsão por ameaçar o ex-companheiro de denunciá-lo falsamente pela prática de violência doméstica, caso ele não repassasse a ela valores em dinheiro.

O caso estã sendo investigado pela A Polícia Civil, por intermédio da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos).

O homem de 46 anos, vítima do crime registrou um boletimde ocorrência em agosto. A ex-companheira identifcado, como B.K.S.F., 28 anos exigia mediante ligações e mensagens que a ele realizasse transferências bancárias, caso contrário, ela iria registrar ocorrência de violência doméstica. Ela alegava que iria dizer que foiu agredida fisicamente e estuprada.

Os valores vairavam de R$ 90,00 a R$ 1.300,00. A DERF realizou diligências para apurar a matéria, e constatou que a mulher havia deixado de trabalhar, dizendo a pessoas próximas que havia pedido demissão porque estava sendo sustentada pelo seu ex-convivente que, segundo ela, seria “um trouxa que tinha medo de ser preso”.

Numa das últimas extorsões, a suspeita, sob pena de ir até uma delegacia e relatar que diante das agressões físicas sofridas teve que pular de um carro em movimento, dirigido pela vítima, ela exigiu o valor de R$ 90,00, que seriam destinados à despesa com manicure.

Confira a mensagem enviada pela mulher ao ex-companheiro:

A DERF também certificou cerca de quarenta transferências realizadas pela vítima para a conta bancária titularizada pela suspeita, as quais coincidiam com as datas das ligações e mensagens realizadas.

Ela confessou o crime e relatou estar arrependida. A criminosa acabou indiciada pela prática de extorsão, cuja pena é de quatro a dez anos de prisão.

