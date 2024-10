Suspeito de apoiar adolescentes que executaram duas pessoas durante latrocínio é preso pela policia de Aporé

A polícia da cidade de Aporé (GO), prendeu um jovem, de 21 anos, suspeito de dar apoio aos três adolescentes que mataram o estudante de agronomia Pedro Wilson Lima Vasconcelos, de 23 anos e Elielson Soares, vítimas de latrocínio.

Durante a prisão do rapaz foram encontrados 30 gramas de crack e uma TV de 32 polegadas de procedência duvidosa, além dele mesmo indicar aos policias uma residência que tinha mais entorpecentes.

Com o apoio da Força Tática, outra porção de maconha foi apreendida no local.

O rapaz já tem passagem pela policia por porte ilegal de arma de fogo e desacato.

Caso

No último domingo (06), três adolescentes saíram de Chapadão do Sul (MS), para cometerem latrocínio na cidade de Aporé (GO). A primeira vítima foi Pedro Wilson Lima Vasconcelos, de 23 anos que teve a caminhonete furtada por eles e foi esfaqueado depois de tentar fugir, após a caminhonete capotar no meio da estrada.

Já Elielson Soares foi atacado, também a facadas, enquanto estava sentado ouvindo música em uma praça. Os adolescente levaram o veículo da vítima e seguiram rumo a Chapadão do Sul, onde trocaram tiros com a policia, mas conseguiram ser detidos.

Um dos adolescentes, de 15 anos, responsável por orquestrar e praticar os assassinatos levou um tiro da policia e ficou internado no hospital. Porém, durante a noite do dia (07), ele morreu depois de ser baleado por um desconhecido que o acertou pela janela do hospital.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram