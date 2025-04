Mulher que furtou residência é identificada em Ponta Porã

No sábado (12), a Polícia Civil de Ponta Porã identificou a autora de um furto ocorrido no início do mês em uma residência no bairro Kamel Saad. A ação, realizada com apoio da Guarda Civil Municipal, resultou na recuperação de parte dos objetos levados.

O caso começou a ser esclarecido após a vítima comparecer à delegacia relatando ter recebido informações de um vizinho, que apontava sua vizinha dos fundos como responsável pelo furto. De acordo com ele, a suspeita estaria tentando vender os itens subtraídos. A partir disso, os agentes localizaram um violão com um morador próximo, que disse ter adquirido o objeto por R$ 50,00, sem saber que era produto de furto.

Durante a diligência, a mulher foi localizada, abordada e confessou ter furtado o violão e uma cadeirinha de bebê. Ela negou envolvimento com os demais itens, alegando que, ao entrar no imóvel, o cadeado já estaria violado. A cadeirinha foi encontrada em um comércio local, onde havia sido vendida por R$ 300,00.

A vítima relatou que havia deixado a residência trancada no dia 3 de abril e, ao retornar no dia 5, encontrou uma das janelas arrombada, percebendo a falta de diversos itens, incluindo uma televisão, um ventilador, uma corrente de ouro, além do violão e da cadeirinha.

Os compradores dos objetos foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde prestaram depoimento e assinaram Termo Circunstanciado por Receptação Culposa. Já a autora do furto foi ouvida formalmente e indiciada pelo crime de Furto. As investigações seguem para localizar os demais bens subtraídos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram