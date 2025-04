Homem é preso em flagrante por ameaçar e agredir companheira em Bataguassu

Na manhã de sexta-feira (11), a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu prendeu em flagrante um homem de 37 anos pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, conforme previsto na Lei Maria da Penha.

A prisão ocorreu após a vítima, uma mulher em situação de rua, procurar a equipe da Assistência Social, demonstrando forte abalo emocional. Ela relatou que vinha sendo alvo de agressões constantes por parte do companheiro, que a ameaçava de morte e a impedia de se afastar dele. A mulher apresentava lesões recentes no rosto, sendo que uma delas provocou sangramento intenso e precisou de sutura.

Diante da gravidade do relato e das evidências físicas, a Polícia Civil foi acionada e localizou o suspeito nas proximidades. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. Considerando o risco à integridade da vítima, a periculosidade do investigado e a necessidade de preservar a ordem pública, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

A vítima foi acolhida e direcionada à rede de proteção social do município, onde passará a receber acompanhamento especializado e medidas de segurança. O caso será encaminhado à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), responsável pela continuidade das investigações e pelas providências cabíveis.

