Motorista que morreu ao colidir com carreta na BR-163 é identificado

Foi identificado como Alcides Alves dos Santos, o condutor do veículo que morreu em um acidente, após invadir a pista contrária e colidir com um caminhão que transportava arroz, na noite de sábado (13), na BR-163 entre as cidades de Caarapó e Dourados, região sul de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o registro policial, o caminhoneiro relatou que percebeu a aproximação do veículo na contramão e, mesmo tentando desviar parcialmente o caminhão, não conseguiu evitar a colisão. O impacto ocorreu na parte frontal e lateral esquerda da carreta.

Após o acidente, ele parou imediatamente para prestar socorro e acionou o Corpo de Bombeiros. Segundo o motorista, a pista estava molhada devido à chuva fraca que caía no momento.

Em depoimento à polícia, o caminhoneiro negou o uso de bebidas alcoólicas, drogas ou qualquer tipo de medicamento. Ele também afirmou que fez o possível para evitar o acidente, mas, ao verificar a vítima, constatou que ela já não apresentava sinais de vida.