“Cobertor curto não permitirá erros” defendeu a Ministra

Durante a posse da ministra de Planejamento e Orçamento do governo Lula, Simone Tebet (MDB), nesta quinta-feira (5), em Brasília, ela prometeu incluir os pobres e menos favorecidos e destacou que estará sem o direito de errar no orçamento, e ressaltou a necessidade de uma reforma aguardada há mais de 30 anos.

Tebet destacou sobre o Plano de Desenvolvimento regional para diminuir as desigualdades e afirmou que irá conciliar a necessidade do povo.

Sobre orçamento ela ressaltou “O cobertor é curto e não temos margens para erros. Decisão técnica e competentes em enquadrá-las na responsabilidade para todas as áreas do país. Em nome dessas politicas públicas prioritárias.”, detalhou Simone.

