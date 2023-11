Jornal O Estado lidera a lista de finalistas do Prêmio MS Industrial de Jornalismo 2023

O jornal O Estado segue faturando os principais prêmios do jornalismo sul-mato-grossense. Neste ano, os profissionais se destacaram em duas categorias (Impresso e Fotojornalismo) e estão entre os finalistas do Prêmio MS Industrial de Jornalismo 2023 da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul).

Os três profissionais finalistas foram: na categoria impresso, o editor-chefe Bruno Arce e a editora de Cidades e Economia Michelly Perez e na categoria fotojornalismo, o fotojornalista Marcos Maluf.

Esta edição vai distribuir R$ 160 mil em prêmios para as melhores reportagens que retrataram as ações de sustentabilidade na indústria do Estado, sob a temática “A Indústria de MS É Verde”. As reportagens abordaram temas como agenda ESG (ambiental, social e governança), economia de baixo carbono, conservação florestal, economia circular, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade industrial e transição energética. Na modalidade Capital, as premiações serão de R$ 12 mil e R$ 6 mil para primeiro e segundo colocados, respectivamente, enquanto na modalidade Interior, os prêmios serão de R$ 10 mil e R$ 5 mil. O vencedor do Grande Prêmio ainda levará para casa mais R$ 25 mil.

Ao todo, 82 trabalhos inscritos foram validados e submetidos à avaliação de uma comissão julgadora formada por jornalistas e representantes do Sistema Fiems. Destes, 14 trabalhos foram selecionados como finalistas nas categorias: radiojornalismo, telejornalismo, fotojornalismo, impresso e internet.

Os vencedores serão conhecidos na terça-feira (14), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande.

Comissão julgadora

A Comissão de Julgamento do Prêmio MS Industrial de Jornalismo 2023 analisou os 82 trabalhos habilitados depois da inscrição. Após a análise, os integrantes da banca deram notas, que foram somadas e homologadas pelo Sistema Fiems.

Neste ano, o júri foi composto pela gerente de comunicação e marketing da Fiems, Ana Paula Dantas; pelo coordenador do curso de Jornalismo da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Felipe Quintino; pelo superintendente de jornalismo da CNI (Confederação Nacional da Indústria), José Edward Lima; pelo presidente do Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul, Walter Gonçalvez; e pela assessora de comunicação do MPF (Ministério Público Federal), Zana Zaidan.

Por – Da redação

