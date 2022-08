Reunida com as amigas, mulher é esfaqueada na calçada de casa no bairro Vila Popular

Uma mulher, de 41 anos e com 42 ocorrências registradas na polícia, foi esfaqueada em frente a uma casa e sangrou muito antes de ser socorrida, na tarde desta quarta-feira (3), na rua Luís Bento, região do bairro Vila Popular, em Campo Grande.

Segundo testemunhas, duas mulheres suspeitas chegaram na residência e desferiram o golpe com a arma branca nas costas da vítima, que estava reunida com as amigas na calçada da residência. No momento do golpe, a vítima estava sentada.

A vítima tentou resistir aos primeiros socorros, mas foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros URSA (Unidade de Resgate e Serviço Avançado), e encaminhada para o hospital da Santa Casa.

Vizinhos afirmam que a mulher esfaqueada é usuária de drogas e problemática, além disso, que no bar em frente ao local aonde ocorreu o crime sempre há brigas. “Moro aqui e não tenho nem gosto de sentar aqui na frente”, disse um senhor, de 70 anos, morador da região.

Por fim, a Polícia Militar atendeu a ocorrência para realizar rondas no bairro em busca das autoras do crime.

Com informações dos repórteres Willian Leite e Marcos Maluf