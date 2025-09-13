Mulher é esfaqueada e parte da lâmina fica alojada no abdômen em Campo Grande

Na tarde de sexta-feira (12), uma mulher de 31 anos foi ferida com uma faca durante uma briga em Campo Grande. A vítima foi encontrada inconsciente e, ao recobrar a consciência, afirmou não se lembrar do que ocorreu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher estava na companhia de outras pessoas quando uma confusão começou. Durante o desentendimento, ela foi atingida na região do abdômen por um golpe de faca. A própria vítima afirmou que desmaiou após o ataque e não conseguiu identificar quem a feriu.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado ao local e realizou o atendimento de emergência, encaminhando a vítima para a Santa Casa. No hospital, os médicos constataram que um fragmento da lâmina permaneceu alojado em seu corpo, sendo necessária uma cirurgia para a retirada.

A Polícia Militar também esteve no local e ouviu a mulher, que não soube informar os detalhes nem a motivação do crime. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.