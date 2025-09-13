Veja as ruas interditadas neste fim de semana em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa as interdições programadas para o fim de semana. A Agência reforça o compromisso com a ordem e segurança no trânsito, solicitando aos condutores que respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas para minimizar transtornos.
Data: 12/09/2025
Horário: 18:00 às 22h
Local: Rua Vila Lobos, entre Rua da Pátria e Rua Rocha Pombo
Motivo: Feira do Baobá
Data: 12 e 13/09/2025
Horário: 17:00 às 23h
Local: Rua Cristóvão Álvares, entre Av. Das Mansões e Rua José Soares
Motivo: Festa da Primavera, Bairro Buriti
Data: 13/09/2025
Horário: 14:00 às 22h
Local: Rua Vila Lobos, entre Rua da Pátria e Rua Rocha Pombo
Motivo: Evento Comunitário
Data: 13/09/2025
Horário: 17:00 às 23h
Local: Rua Santo André, entre Rua Santa Ana e Rua Santa Madalena
Motivo: Festa Da Primavera Bairro Nova Lima
Data: 13/09/2025
Horário: 18:00 às 22h
Local: Rua São Basílio, entre Rua São Higino e Rua Marechal Camara.
Motivo: Evento Beneficente.
Data: 13/09/2025
Horário: 16:00 às 22h
Local: Rua Carlos Drumond de Andrade, entre Rua Setembrino De Carvalho e Rua Henry Labouisse
Motivo: Evento Beneficente
Data: 13/09/2025
Horário: 19:00 às 23h30
Local: Agripino Grieco, entre Rua Valdemiro Dos Santos e Rua Ramsés
Motivo: Evento Religioso
Data: 13/09/2025
Horário: 18:00 às 0h
Local: Rua Ponte Preta, entre Rua Presidente Antônio Carlos e Rua América Brasileira
Motivo: Festa Da Primavera Bairro Santo Amaro
Data: 14/09/2025
Horário: 16:00 às 23h
Local: Rua Anselmo Selingard Nº 961, entre Rua Pedro Dib e Rua Marlene Pereira de Jesus
Motivo: Paquera na Comunidade
Data: 14/09/2025
Horário: 15:30 às 22h
Local: Av. Monte Castelo, entre Rua Antônio Maria Teixeira e Rua Franjinha
Motivo: Baixos De Villa67
Data: 14/09/2025
Horário: 05:00 às 15h
Local: Rua 26 De Agosto Nº 2315
Motivo: Encontro Municipal do Partido dos Trabalhadores
Data: 14/09/2025
Horário: 09:00 às 16h
Local: Rua Palestina, entre Rua Beatriz Cordeiro Leal e Rua Náutico
Motivo: Feira Cultural Do Panamá
Data: 14/09/2025
Horário: 17:00 às 23 h
Local: Rua 14 de Julho entre os n.º2641 a 2645 (Faixa de Estacionamento)
Motivo: Feira São Chico
A Agetran reforça a importância de atenção redobrada por parte dos condutores durante o período das interdições para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.