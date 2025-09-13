Veja as ruas interditadas neste fim de semana em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa as interdições programadas para o fim de semana. A Agência reforça o compromisso com a ordem e segurança no trânsito, solicitando aos condutores que respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas para minimizar transtornos.

Data: 12/09/2025

Horário: 18:00 às 22h

Local: Rua Vila Lobos, entre Rua da Pátria e Rua Rocha Pombo

Motivo: Feira do Baobá

Data: 12 e 13/09/2025

Horário: 17:00 às 23h

Local: Rua Cristóvão Álvares, entre Av. Das Mansões e Rua José Soares

Motivo: Festa da Primavera, Bairro Buriti

Data: 13/09/2025

Horário: 14:00 às 22h

Local: Rua Vila Lobos, entre Rua da Pátria e Rua Rocha Pombo

Motivo: Evento Comunitário

Data: 13/09/2025

Horário: 17:00 às 23h

Local: Rua Santo André, entre Rua Santa Ana e Rua Santa Madalena

Motivo: Festa Da Primavera Bairro Nova Lima

Data: 13/09/2025

Horário: 18:00 às 22h

Local: Rua São Basílio, entre Rua São Higino e Rua Marechal Camara.

Motivo: Evento Beneficente.

Data: 13/09/2025

Horário: 16:00 às 22h

Local: Rua Carlos Drumond de Andrade, entre Rua Setembrino De Carvalho e Rua Henry Labouisse

Motivo: Evento Beneficente

Data: 13/09/2025

Horário: 19:00 às 23h30

Local: Agripino Grieco, entre Rua Valdemiro Dos Santos e Rua Ramsés

Motivo: Evento Religioso

Data: 13/09/2025

Horário: 18:00 às 0h

Local: Rua Ponte Preta, entre Rua Presidente Antônio Carlos e Rua América Brasileira

Motivo: Festa Da Primavera Bairro Santo Amaro

Data: 14/09/2025

Horário: 16:00 às 23h

Local: Rua Anselmo Selingard Nº 961, entre Rua Pedro Dib e Rua Marlene Pereira de Jesus

Motivo: Paquera na Comunidade

Data: 14/09/2025

Horário: 15:30 às 22h

Local: Av. Monte Castelo, entre Rua Antônio Maria Teixeira e Rua Franjinha

Motivo: Baixos De Villa67

Data: 14/09/2025

Horário: 05:00 às 15h

Local: Rua 26 De Agosto Nº 2315

Motivo: Encontro Municipal do Partido dos Trabalhadores

Data: 14/09/2025

Horário: 09:00 às 16h

Local: Rua Palestina, entre Rua Beatriz Cordeiro Leal e Rua Náutico

Motivo: Feira Cultural Do Panamá

Data: 14/09/2025

Horário: 17:00 às 23 h

Local: Rua 14 de Julho entre os n.º2641 a 2645 (Faixa de Estacionamento)

Motivo: Feira São Chico

A Agetran reforça a importância de atenção redobrada por parte dos condutores durante o período das interdições para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.