Discussão entre casal termina com intervenção dos Bombeiros e apreensão de arma em Dourados

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de conflito entre um casal, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. De acordo com as informações, o desentendimento teve início após ambos consumirem bebidas alcoólicas. O homem, de 51 anos, e a mulher, de 45, começaram a discutir e a situação acabou saindo do controle.

A mulher afirmou ter sido vítima de agressões físicas, enquanto o homem relatou que foi mordido por ela durante a briga. Em meio ao tumulto, ele se trancou em um apartamento, o que exigiu a presença do Corpo de Bombeiros para intervir na negociação.

Depois de cerca de uma hora de conversa, o homem se rendeu espontaneamente. Durante vistoria no imóvel, os policiais encontraram um revólver Taurus municiado com cinco cartuchos intactos. A arma estava registrada e o porte era legal.

Ambos foram encaminhados à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para que as devidas providências fossem tomadas. O homem apresentava hematomas no rosto, abdômen e braço, enquanto a mulher, identificada como Mirian, tinha marcas de lesões nos braços.