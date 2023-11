Mulher é esfaqueada e abandonada por motociclista em frente de posto de saúde

Uma mulher de 31 anos ficou gravemente ferida após ser esfaqueada no antebraço esquerdo na noite de ontem (05), em Campo Grande. A vítima foi deixada por um motociclista em frente de um posto de saúde no bairro Jardim Aero Rancho. Ela não corre risco de vida.

Os militares foram acionados pelos médicos por volta das 23h50,relatando de uma vítima de esfaqueamento que foi deixava em frente do Pronto Socorro com corte profundo no antebraço esquerdo. Os policiais questionou a vítima, quando ela acordou. Ela disse disse não se lembrar onde foi esfaqueada.

Em busca de informações, os policiais conversaram com os médicos plantonistas, quando foram informados que a mulher foi deixada na frente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), por um homem em uma motocicleta vermelha dizendo “Eu fiz merda!, fiz merda!”, indo embora em seguida.

O caso foi registrado será investigado pela Polícia Civil

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.