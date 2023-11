Discussão em boate na Capital termina com jovens baleados

Uma briga em uma boate na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, terminou com dois jovens baleados por um segurança, por volta das 5h, de ontem (5).

De acordo com a polícia, dois homens e uma mulher foram baleados durante a confusão. Conforme informações apuradas pela reportagem, os jovens foram expulsos da casa de shows após se envolver em uma briga de casal, mas logo depois, voltaram para tirar satisfação. Os seguranças da boate interviram na situação.

Durante o bate boca com os seguranças da casa, um dos jovens teria atirado para cima, assustando os clientes. Um policial que estava à paisana, entrou na discussão e fez sinal de parada aos jovens que estavam em um Ford Ecosport, de cor branca.

Durante a discussão, um dos passageiros apontou uma arma, momento em que o veículo foi atingido por tiros. Em descida na rua, o motorista perdeu a direção do carro e colidiu em um poste. As vítimas foram levadas ao hospital. Um dos suspeitos acabou fugindo e um outro rapaz está em uma unidade de saúde sob escolta policial.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, dentro do carro foram encontrados uma pistola sem registro e porções de maconha.

O caso segue em investigação.

