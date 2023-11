Motorista tenta desviar de buracos e tomba carreta na MS-276

Uma carreta carregada de plumas de algodão tombou na tarde de ontem (5), na MS-276, entre os municípios de Batayporã e Anaurilândia. Apesar do susto, o condutor do veículo saiu ileso. De acordo com a polícia, buracos da pista foram um dos motivos do acidente.

Conforme informações apuradas pelo site Nova News, a carreta saiu carregado de Vilhena (RO), com destino ao Porto de Paranaguá (PR).

Em depoimento à polícia, o motorista disse que ao passar pela MS-276, tentou desviar de buracos, quando perdeu a direção da carreta e tombou nas margens da rodovia. A carga ficou espalhada pelas margens da rodovia.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros estiveram no local.

Um caminhão guincho foi acionado para retirada do veículo. O trecho ficou lento por algumas horas, mas o trânsito na região segue normalmente.

