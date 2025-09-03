Mulher é esfaqueada com tesoura após ameaçar ter relações com o parceiro de outra, em Três Lagoas

Uma mulher, que não teve suas informações divulgadas, foi esfaqueada no final desta terça-feira (2). O caso aconteceu no bairro São João, localizada na cidade de Três Lagoas. A autora, que praticou o crime por ciúmes, utilizou uma tesoura para atingir a vítima.

Segundo informações do site Fatos MS, testemunhas e populares próximos ao local prestaram o socorro. Ainda segundo eles, a vítima carregava um pedaço de madeira e ameaçava ter relações com o parceiro da autora. Em determinado momento, a agressora atingiu a vítima, que apresentava sinais de embriaguez, com quatro golpes de tesoura. Após os golpes, as agressões continuaram com socos e chutes.

Os primeiros socorros foram realizados e o Samu foi acionado. A vítima foi encaminhada ao hospital da cidade.

O caso continua sendo investigado.