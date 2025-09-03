Advogado de Bolsonaro promete defesa “técnica e criteriosa” no STF

O advogado Celso Vilardi, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que não se reuniu com o cliente na véspera do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), realizado nessa terça-feira (2), porque estava se preparando para sua sustentação oral. Vilardi disse que a estratégia da defesa será “técnica e criteriosa”.

“Não tive contato com o presidente ontem, estava me preparando. Vou fazer uma defesa técnica, bastante criteriosa, e vou responder ao procurador e ao advogado do delator. Uma parte do tempo vai ser usada pelo Paulo”, declarou, em referência ao advogado Paulo Bueno, que divide a defesa de Bolsonaro.

Bueno também afirmou estar confiante desde o início do caso e destacou que deverá se encontrar com o ex-presidente nesta quarta-feira (3). Ambos terão ao todo uma hora para apresentar os argumentos.

Ordem das defesas

A sessão do STF será retomada às 9h desta quarta-feira, com o julgamento do chamado “núcleo 1” da acusação de golpe de Estado. O primeiro a se pronunciar será o advogado do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Em seguida, será a vez das defesas de Bolsonaro, do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e do ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice em 2022, Walter Braga Netto.

Na sessão de terça-feira (2), o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, fez a leitura do relatório e defendeu o papel do STF no julgamento. Logo após, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, detalhou as acusações e pediu a condenação dos réus.

O dia foi concluído com as falas das defesas de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator no processo; do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin; do ex-comandante da Marinha Almir Garnier; e do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que também comandou a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

Julgamento em andamento

O julgamento do STF está programado para se estender até o dia 12 de setembro, com sessões marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12. Os ministros da Primeira Turma decidirão pela condenação ou absolvição dos acusados, que respondem a crimes como organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Com informações do SBT News

